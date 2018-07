Danié Made in Sicily – La Sicilia in una borsa

Danié Made in Sicily – I profumi e i colori della Sicilia in una Borsa.

È Danié Made in Sicily che racchiude questo preziosissimo patrimonio. Realizzate dall’artigiana Daniela Napolitano. Un caleidoscopio cromatico che volteggia prepotente in un touch eccentrico e strong. Un viaggio emozionale in una terra ricca di tradizione e cultura.

Et voilà LE FANCIULLE, la collezione creata ispirandosi alla nota leggenda sicana della Testa di Moro. Le borse si caratterizzano infatti per il prezioso dettaglio della Testa di Moro in ceramica che fa capolino su tutte le Coffe che sono realizzate in palma nana e in puro macramè fatto a mano. Dettagli preziosi che enfatizzano la materia prima siciliana. La ceramica della testa di Moro è quella di Caltagirone, famosa in tutto il mondo. La palma nana siciliana in passato veniva utilizzata dai contadini come cesta o contenitore per il trasporto del foraggio degli animali o di strumenti per l’attività agricola. Oggi viene rielaborata acquistando un significato non solo come mero accessorio, ma in particolare modo come custode del passato e del folclore della terra sicula.

Le Coffe in palma nana sono tutte prodotti artigianali ed è per questo che sono modelli unici, una diversa dall’altra per ribadire il concetto di esclusività prerogativa di creazioni sartoriali fatte ad arte.

Credits: © Courtesy of Moma PR