Fondazione Zeffirelli | Le opere del Maestro in scena in tutto il mondo

Zeffirelli nel Mondo: La Bohème e Turandot nella stagione 2019/20 del Met

Mentre all’Arena di Verona stanno andando in scena le repliche di Traviata (il prossimo appuntamento è giovedì 1° agosto poi seguiranno altri l’8, 17, 22, 30 agosto e il 5 settembre) con la regia e le scene di Franco Zeffirelli, e in attesa dell’esordio di Rigoletto alla Royal Opera House Muscat, in Oman, nel settembre 2020, ieri il Metropolitan Opera di New York ha annunciato l’inserimento di due produzioni di Franco Zeffirelli nella prossima stagione del teatro di Lincoln Center.

Si tratta di due famose opere di Giacomo Puccini: Turandot, che andrà in sena tra il 3 ottobre e il 25 aprile 2020, e de La Bohéme che si potrà ammirare tra il 25 ottobre e il 7 maggio 2020.

Per entrambi gli spettacoli è già in corso la prevendita e sul sito del Met Opera si legge che “le due produzioni esemplificano la spettacolare combinazione di visione drammatica e grandiosità mozzafiato del leggendario regista e scenografo Franco Zeffirelli”.

