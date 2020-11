Fossil | Progetto di Natale con Minimiam

In collaborazione con il duo di artisti di miniature Minimiam, Fossil dà vita a indimenticabili momenti di gioia attraverso la magia delle sfere di neve

In questa stagione natalizia, festeggia i piccoli attimi di gioia che donano felicità a te e ai tuoi cari: il tempo trascorso a decorare l’albero di Natale o a scegliere i regali Fossil perfetti, per esempio… I momenti che ti davvero sorridere!

Con design originali in tonalità cioccolato, oro intenso e accessori scintillanti, l’ultima collezione Fossil saprà donare gioia a chiunque in questo Natale. Aggiungi un tocco di brillantezza con l’amatissimo modello Virginia, opta per uno stile classico con l’elegante Townsman che fa sempre centro o immergiti nella tecnologia smart con Gen 5, il regalo che non smette mai di stupire.

In occasione del lancio della sua collezione natalizia più accattivante e briosa, Fossil ha collaborato con il duo di artisti di miniature parigini Minimiam per dare vita a una serie di quattro scene festive che trasmettono il sorriso, con una selezione dei prodotti Fossil più ricercati.

E quale miglior modo per catturare questi momenti magici di festa se non nell’iconica versione in miniatura natalizia: la sfera di neve?

Ponendo un autentico modello Fossil al centro della narrazione di ciascuna scena, l’allegra interpretazione Minimiam non mancherà di evocare un’atmosfera nostalgica, magica e gioiosa per questa stagione natalizia.

In questa serie di sfere di neve, Minimiam scatena la tua immaginazione. Sbircia dentro queste surreali capsule temporali e immergiti in un mondo di magica fantasia.

Con scene ambientate in Italia, Germania, Francia e Regno Unito, gli appassionati Fossil potranno vivere autentici momenti festivi, spaziando tra celebri località europee e ammirando i meravigliosi prodotti di questa stagione.

Immergiti in un mondo fatato ed esplora un mix di creatività, fantasia e meravigliosi design con le scene Natalizie delle sfere di neve Fossil x Minimiam.

Credits: © Courtesy of MSL Group