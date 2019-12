La nuova capsule di Oakley in collaborazione con Staple Design per una collezione in edizione limitata.

Oakley X Staple Design. Per l’autunno 2019 il team di Staple Design, guidato dalla creatività visionaria di Jeff Staple, ha portato la collaborazione stagionale con Oakley® nel mondo del golf.

La collezione Autunno 2019 offre magliette, shorts, cappelli e borse rivisitati con motivo bubble camo e una vibrante palette cromatica, che trae ispirazione dai campi da golf.

L’idea per il motivo camo deriva da alcuni elementi della collaborazione invernale pensata per spiccare sulla neve. Le nuove proposte nascono invece per attirare l’attenzione in città, ma anche per sentirsi perfettamente a proprio agio su un campo da golf.

In questa edizione speciale, l’eyewear si basa sui modelli EVZero™ Blades, Frogskins® e Targetline, tutti dotati di lenti con tecnologia Prizm™ e iconico piccione inciso.

La collezione in edizione limitata Oakley x Staple è disponibile sul sito oakley.com, nei punti vendita Oakley e presso rivenditori selezionati.

