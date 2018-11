I gioielli di Pia Mariani: l i hanno definiti “i gioielli che muovono il mondo” per l’eleganza e la preziosità di uno stile in divenire.

Grazie a lavorazioni complesse e originali, i preziosi Pia Mariani possono trasformarsi come l’anello Five, disegnato per essere portato in cinque modi diversi, o Gabriel con un semplice cerchio e il disegno di due ali trasforma magicamente una stella a cinque punte in un angelo che vola.

La sperimentazione ha portato la designer a ricreare anche un oro a effetto ‘pizzo’, usata per la collezione Sheherazade (il bracciale-polsino della collezione è in oro giallo incastonato da un berillo verde) e il bracciale Le Mille e una notte, in oro giallo incastonato da tormaline paraiba, giade cabochon e diamanti.

Credits: © Courtesy of T – Teresa La Fosca PR